BRIEF-Tegna Inc. Reports Q4 Gaap Earnings Per Share $1.40 From Continuing Operations

March 1 (Reuters) - Tegna Inc:
* . REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR RESULTS
* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.40 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 TOTAL COMPANY REVENUES (NON-GAAP BASIS) $480.5 MILLION, UP 9.2 PERCENT
* SEES Q1 NON-GAAP TOTAL CO REVENUE EXCLUDING TERMINATED DIGITAL BUSINESS TO INCREASE 10 TO 12 PERCENT Y-O-Y
* SEES Q1 GAAP TOTAL COMPANY REVENUE TO INCREASE HIGH-SINGLE DIGITS YEAR-OVER-YEAR
* REPORTED A ONE-TIME DEFERRED TAX BENEFIT FOR Q4 OF $221 MILLION
* EXPECTS THAT ITS CASH TAXES WILL DECLINE BY ABOUT $35 MILLION IN 2018 AS A RESULT OF NEW LEGISLATION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.30, REVENUE VIEW $492.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $504.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)