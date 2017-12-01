FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Telenet Prices New Senior Secured Notes
Sections
Featured
Wait for a healthy correction
India Markets Weekahead
Wait for a healthy correction
Dating in Delhi when you're poor
India Insight
Dating in Delhi when you're poor
Pentagon evaluating U.S. West Coast missile defense sites
Exclusive
U.S.
Pentagon evaluating U.S. West Coast missile defense sites
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
December 1, 2017 / 5:35 PM / 2 days ago

BRIEF-Telenet Prices New Senior Secured Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - TELENET GROUP HOLDING NV:

* SUCCESSFUL PRICING OF NEW 10.25-YEAR € AND USD SENIOR SECURED NOTES AND SYNDICATION OF NEW 10-YEAR € AND 8.25-YEAR USD TERM LOANS

* PRICING OF €600.0 MILLION 3.50% AND USD 1.0 BILLION 5.50% SENIOR SECURED FIXED RATE NOTES DUE 2028‍​

* SUCCESSFUL SYNDICATION OF NEW 10-YEAR €730.0 MILLION AND 8.25-YEAR USD 1.3 BILLION TERM LOAN FACILITIES.

* NOTES WILL BE ISSUED AT PAR BY TELENET FINANCING LUXEMBOURG NOTES S.À R.L.

* SIGNIFICANTLY UPSIZED €-DENOMINATED AND USD-DENOMINATED NOTES FROM THE €500.0 MILLION AND USD 750.0 MILLION INITIAL SIZE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.