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BRIEF-Telepizza H1 net result turns to profit of 15.4 mln euros YoY
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#Consumer Goods and Retail
September 19, 2017 / 4:12 PM / a month ago

BRIEF-Telepizza H1 net result turns to profit of 15.4 mln euros YoY

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - TELEPIZZA GROUP SA:

* H1 GROUP CHAIN SALES 276.5 MILLION EUROS VERSUS 252.3 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 EBITDA 34.7 MILLION EUROS VERSUS 36.0 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 NET PROFIT 15.4 MILLION EUROS VERSUS LOSS 19.3 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 TOTAL REVENUE 180.0 MILLION EUROS VERSUS 165.6 MILLION EUROS YEAR AGO

* SEES FY SPAIN TOTAL CHAIN SALES GROWTH BETWEEN 5 PERCENT AND 6 PERCENT

* SEES FY CORE INTERNATIONAL TOTAL CHAIN SALES GROWTH BETWEEN 12 PERCENT AND 14 PERCENT Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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