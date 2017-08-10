BRIEF-Teleste Q2 ‍orders received fall to EUR 64.5 mln

Aug 10 (Reuters) - TELESTE OYJ:
* Q2 NET SALES EUR 58.7 MILLION VERSUS EUR 67.5 MILLION YEAR AGO
* Q2 OPERATING LOSS OF EUR -9.3 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 3.9 MILLION YEAR AGO
* ORDERS RECEIVED BY GROUP IN Q2 TOTALLED EUR 64.5 (67.2) MILLION
* OPERATING LOSS WAS MAINLY GENERATED BY GOODWILL IMPAIRMENT OF EUR 7.7 MILLION AND RESTRUCTURING PROVISION OF EUR 1.6 MILLION
* ESTIMATES THAT NET SALES FOR 2017 WILL REMAIN BELOW REFERENCE PERIOD
* ESTIMATES THAT OPERATING RESULT FOR 2017 WILL REMAIN CLEARLY BELOW REFERENCE PERIOD LEVEL
* OPERATING RESULT OF SECOND HALF OF 2017 IS EXPECTED TO BE CONSIDERABLY BETTER THAN IN FIRST HALF Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)