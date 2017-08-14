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BRIEF-Telit Communications says CEO Oozi Cats has resigned from board
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August 14, 2017 / 6:22 AM / a day ago

BRIEF-Telit Communications says CEO Oozi Cats has resigned from board

2 Min Read

Aug 14 (Reuters) - Telit Communications Plc:

* TELIT COMMUNICATIONS PLC - ANNOUNCES THAT CEO OOZI CATS, HAS RESIGNED FROM BOARD AND HIS EMPLOYMENT WITH IMMEDIATE EFFECT

* TELIT COMMUNICATIONS-INDEPENDENT REVIEW FOUND EVIDENCE SHOWS INDICTMENT WAS ISSUED AGAINST OOZI CATS IN US, FACT WAS KNOWINGLY WITHHELD FROM ADVISERS

* TELIT COMMUNICATIONS PLC - YOSI FAIT WILL CONTINUE AS INTERIM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* TELIT COMMUNICATIONS-INTENDS TO APPOINT 3 ADDITIONAL INDEPENDENT NON-EXEC DIRECTORS AS SOON AS PRACTICABLE, ONE OF WHOM WILL BECOME CHAIRMAN

* TELIT COMMUNICATIONS PLC - NOMINATIONS COMMITTEE HAS APPOINTED KORN FERRY TO CONDUCT THIS SEARCH

* TELIT COMMUNICATIONS PLC - BOARD REITERATES GUIDANCE IT GAVE TO MARKET ON 7 AUGUST 2017

* TELIT-AWARE OF SPECULATION FROM 3RD PARTIES RELATING TO CO'S FINANCIAL CONDITION,PERFORMANCE, BUSINESS RELATIONSHIPS; CONSIDERED SPECULATION IN DETAIL

* CONFIRMS THAT THERE IS NO SUBSTANCE TO SPECULATIVE AND ACCUSATORY ARTICLES THAT HAVE BEEN PUBLISHED

* TELIT - NOTES COMMENTS ON BARTOLINI AFTER MARKET ELECTRONIC SERVICES SRL, OR BAMES, WHICH RELATE TO MATTERS COMMENCED IN 2007, ENDED WITH INSOLVENCY OF BAMES IN 2013

* TELIT-CONFIRMS SHOULD ANY CHARGES BE LEVELLED AGAINST GROUP, IT INTENDS TO "DEFEND POSITION VIGOROUSLY", CONSIDERS "ANY ACTION WOULD BE WITHOUT MERIT" Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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