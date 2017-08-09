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BRIEF-Telit notes speculation regarding CEO
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August 9, 2017 / 6:52 AM / 5 days ago

BRIEF-Telit notes speculation regarding CEO

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - Telit Communications Plc:

* TELIT - NOTES SPECULATION ABOUT HISTORICAL INDICTMENTS IN USA OF CO'S CEO, OOZI CATS, ABOUT MATTERS WHICH ARE UNRELATED TO TELIT AND PRE-DATE ITS ESTABLISHMENT

* APPOINTED INDEPENDENT SOLICITORS TO CONDUCT A THOROUGH REVIEW OF THIS MATTER

* AGREED TO MR. CATS' REQUEST FOR A LEAVE OF ABSENCE FROM COMPANY

* YOSI FAIT, FINANCE DIRECTOR AND PRESIDENT, WILL SERVE AS INTERIM CHIEF EXECUTIVE OFFICER DURING THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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