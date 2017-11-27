FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Telstra Corp responds to NBN Co announcement On HFC rollout changes​
Sections
Featured
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
TOP NEWS
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
No change in Pakistan behaviour despite tough line: U.S. general
Pakistan
No change in Pakistan behaviour despite tough line: U.S. general
SWIFT warns banks on cyber heists as sophistication grows
Technology
SWIFT warns banks on cyber heists as sophistication grows
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 27, 2017 / 1:53 AM / 2 days ago

BRIEF-Telstra Corp responds to NBN Co announcement On HFC rollout changes​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Telstra Corporation Ltd:

* RESPONDS TO NBN CO ANNOUNCEMENT ON HFC ROLLOUT CHANGES​

* ‍NOTED ANNOUNCEMENT FROM NBN CO TODAY THAT IT WOULD CEASE SALES ON HYBRID FIBRE CO-AXIAL (HFC) TECHNOLOGY FOR SIX TO NINE MONTHS FROM 11 DEC

* ‍DELAY IN NBN ROLLOUT WILL DELAY A PROPORTION OF PAYMENTS TO TELSTRA FROM NBN INTO FUTURE PERIODS​

* TO ASSESS EFFECT OF ANNOUNCEMENT RELATING TO NBN CO CORPORATE PLAN 2018 ON CO‘S FY18 OUTLOOK, ADVISE MARKET ONCE ASSESSMENT IS COMPLETE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.