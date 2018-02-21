BRIEF-Temenos: Recommended Acquisition Of Fidessa Group Plc

Feb 21 (Reuters) - TEMENOS GROUP AG:
* RECOMMENDED ACQUISITION OF FIDESSA GROUP PLC (“FIDESSA”) BY TEMENOS GROUP AG (“TEMENOS”)
* FIDESSA SHAREHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE £35.67 IN CASH FOR EACH FIDESSA SHARE
* TEMENOS - FIDESSA SHAREHOLDERS TO RECEIVE AND RETAIN FINAL DIVIDEND AND SPECIAL DIVIDEND TOGETHER AMOUNTING TO 79.7 PENCE IN AGGREGATE PER FIDESSA SHARE
* TEMENOS BOARD EXPECTS TRANSACTION TO GENERATE $60 MILLION PER ANNUM OF RUN-RATE PRE-TAX COST SYNERGIES
* ENLARGED GROUP EXPECTED TO HAV FOR YEAR ENDED DEC. 31, 2017, REVENUES IN EXCESS OF $1.2 BILLION AND EBITDA MARGIN OF 32.3%
* TEMENOS - EXPECTS TRANSACTION, ON ADJUSTED EARNINGS PER SHARE BASIS, TO BE EARNINGS ACCRETIVE FOR TEMENOS IN 2018
* ENTERED BRIDGE FACILITY AGREEMENT WHICH PROVIDES TERM LOAN FACILITIES IN AGGREGATE PRINCIPAL OF GBP 1.43 BILLION Source text - bit.ly/2ojQBqf Further company coverage: (Gdynia Newsroom)