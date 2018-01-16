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#Regulatory News
January 16, 2018 / 12:59 PM / a day ago

BRIEF-Tenax Therapeutics Announces Plan To Develop Levosimendan For A Pulmonary Hypertension Indication With No FDA Approved Therapies

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Tenax Therapeutics Inc:

* TENAX THERAPEUTICS ANNOUNCES PLAN TO DEVELOP LEVOSIMENDAN FOR A PULMONARY HYPERTENSION INDICATION WITH NO FDA APPROVED THERAPIES

* TENAX THERAPEUTICS - PHASE 2 TRIAL TO INVESTIGATE LEVOSIMENDAN IN PULMONARY HYPERTENSION-WHO GROUP 2 PATIENTS WITH PRESERVED EJECTION FRACTION

* TENAX THERAPEUTICS INC - PLANS TO INITIATE PHASE 2 TRIAL IN PH-HFPEF PATIENTS IN EARLY PART OF Q3 OF 2018

* TENAX THERAPEUTICS INC - ‍PRE-IND MEETING IS SCHEDULED WITH FDA TO DISCUSS DEVELOPMENT OF LEVOSIMENDAN IN PH-HFPEF IN COMING MONTHS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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