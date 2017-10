Oct 17 (Reuters) - Brookfield Asset Management Inc :

* Terraform Power ‍​sees FY 2017 pro-forma revenue $575 million to $595 million - presentation slides

* Terraform Power Inc - sees ‍2017 pro-forma cash available for distribution (CAFD) $105-125 million​

* Terraform Power Inc - sees ‍2017 pro-forma net loss $185-205 million​

* Terraform Power Inc - sees 2017 pro-forma ‍adj. EBITDA $430 - $450 million ​