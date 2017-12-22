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BRIEF-Terravest Says Management's Outlook For Upcoming Fiscal Year Is Positive
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#Regulatory News
December 22, 2017 / 7:23 PM / 4 days ago

BRIEF-Terravest Says Management's Outlook For Upcoming Fiscal Year Is Positive

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Terravest Capital Inc:

* TERRAVEST ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS FOR FISCAL 2017

* TERRAVEST CAPITAL INC - MANAGEMENT‘S OUTLOOK FOR UPCOMING FISCAL YEAR IS POSITIVE

* TERRAVEST CAPITAL - FOR FABRICATION SEGMENT ANTICIPATING IMPROVEMENT FOR FISCAL 2018 DRIVEN BY HIGHER THAN USUAL BACKLOGS, FURTHER COST REDUCTIONS

* TERRAVEST CAPITAL INC - TERRAVEST IS EXPECTING IMPROVED RESULTS FROM FUEL CONTAINMENT SEGMENT IN FISCAL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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