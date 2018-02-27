BRIEF-Tesaro Inc Q4 Loss Per Share $3.35

Feb 27 (Reuters) - Tesaro Inc:
* TESARO ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 OPERATING RESULTS
* SEES 2018 TOTAL REVENUE, NET, WORLDWIDE (FY) IN RANGE $310 MLNTO $345 MILLION
* TESARO - ANTICIPATES CASH AND CASH EQUIVALENTS BALANCE TO DECLINE BY $150 MILLION DURING Q1
* QUARTERLY DECLINES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS ARE EXPECTED TO MODERATE OVER COURSE OF 2018, AND IN Q4 OF 2018
* PLANS TO DRAW $200 MILLION IN 2018 FROM ITS AVAILABLE TERM LOAN FACILITY
* ANTICIPATES YEAR-END 2018 CASH AND CASH EQUIVALENTS TO BE APPROXIMATELY $400 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: