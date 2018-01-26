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January 26, 2018 / 12:10 PM / 3 days ago

BRIEF-TFI TAB Food Investments Sees U.S. IPO Of 22 Mln American Depositary Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Tfi Tab Gida Yatirimlari As:

* TFI TAB FOOD INVESTMENTS SEES U.S. IPO OF 22.0 MILLION AMERICAN DEPOSITARY SHARES REPRESENTING 264.0 MILLION ORDINARY SHARES - SEC FILING

* TFI TAB FOOD INVESTMENTS SAYS CURRENTLY EXPECTED INITIAL PUBLIC OFFERING PRICE WILL BE BETWEEN $9.00 AND $11.00 PER ADS

* TFI TAB FOOD INVESTMENTS SAYS IN THE IPO, COMPANY OFFERING 4.5 MILLION ADSS, AND SELLING SHAREHOLDERS ARE OFFERING 17.5 MILLION ADSS Source text : (bit.ly/2rEwYNv) Further company coverage:

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