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February 6, 2018 / 9:53 PM / in 20 hours

BRIEF-The Bon-Ton Stores Receives Court Approval Of "First Day" Motions To Support Business Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Bon-Ton Stores Inc :

* THE BON-TON STORES, INC. RECEIVES COURT APPROVAL OF “FIRST DAY” MOTIONS TO SUPPORT BUSINESS OPERATIONS

* BON-TON STORES INC - COURT ‍APPROVAL PROVIDES INTERIM ACCESS UP TO $725 MILLION IN DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING​

* BON-TON STORES - ‍U.S. BANKRUPTCY COURT APPROVED ALL OF CO‘S FIRST DAY MOTIONS RELATED TO VOLUNTARY PETITIONS FOR CHAPTER 11 FINANCIAL RESTRUCTURING​

* BON-TON STORES -‍COLLECTIVELY,APPROVALS AT HEARING ON FEB 6 WILL SUPPORT CO‘S BUSINESS,ENABLE CO TO MEET FINANCIAL OBLIGATIONS THROUGHOUT RESTRUCTURING Source text for Eikon: Further company coverage:

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