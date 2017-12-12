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#Regulatory News
December 12, 2017 / 4:47 PM / a day ago

BRIEF-The North West Company Q3 Shr C$0.42

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - North West Company Inc:

* THE NORTH WEST COMPANY INC. ANNOUNCES THIRD QUARTER EARNINGS AND A QUARTERLY DIVIDEND

* Q3 SALES ROSE 3.3 PERCENT TO C$479.3 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE C$0.42

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.47 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SAYS ‍EXCLUDING FOREIGN EXCHANGE IMPACT, CONSOLIDATED SALES INCREASED 5.1% AND WERE UP 0.4% ON A SAME STORE BASIS IN QUARTER​

* SAYS STORE CLOSURES DUE TO HURRICANES IRMA AND MARIA NEGATIVELY IMPACTED SALES, EBITDA IN QUARTER BY ABOUT $11.5 MILLION AND $1.6 MILLION RESPECTIVELY

* SAYS ‍EXCLUDING IMPACT OF SHARE-BASED COMPENSATION OPTION EXPENSE, ADJUSTED NET EARNINGS DECREASED 2.0% IN QUARTER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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