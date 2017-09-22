FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Theraclion H1 net operating loss widens to 4.2 million euros
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Meet China's 'bubble generation'
CHINA PARTY CONGRESS
Meet China's 'bubble generation'
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
Technology
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
September 22, 2017 / 6:23 AM / in 25 days

BRIEF-Theraclion H1 net operating loss widens to 4.2 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 22 (Reuters) - THERACLION SA:

* H1 REVENUE EUR 561‍​,000 VERSUS EUR 463,000 YEAR AGO

* H1 OPERATING INCOME EUR 700,000 VERSUS EUR 523,000 YEAR AGO

* H1 NET OPERATING LOSS EUR 4.2 MILLION VERSUS EUR 3.8 MILLION YEAR AGO

* H1 NET LOSS EUR 3.6 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 3.5 MILLION YEAR AGO‍​

* ‍AT JUNE 30, 2017, THERACLION‘S AVAILABLE CASH TOTALED KEUR 2,077 VERSUS KEUR 2,017 ON JUNE 30, 2016​

* ‍CONTINUES ITS EFFORTS IN FUNDING RESEARCH TO SECURE ITS NEEDS FOR YEAR 2018 TO ENSURE CONTINUITY OF BUSINESS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.