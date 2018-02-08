BRIEF-Thomas Cook says on track to meet forecasts

Feb 8 (Reuters) - Thomas Cook Group Plc:
* SEASONAL UNDERLYING OPERATING LOSS IMPROVED BY £10 MILLION TO £42 MILLION
* SUCCESSFUL EUR 400 MILLION BOND REFINANCING EXTENDS MATURITIES AT REDUCED INTEREST COST
* GROSS PROFIT OF £376 MILLION WAS £16 MILLION HIGHER THAN LAST YEAR
* GROSS MARGIN OF 21.5% REPRESENTS A DECLINE OF 50 BASIS POINTS
* SEASONAL UNDERLYING LOSS FROM OPERATIONS IMPROVED BY £10 MILLION TO £42 MILLION
* WINTER TRADING FOR GROUP IS IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS
* AVERAGE SELLING PRICES ARE 1% LOWER OVERALL, REFLECTING A SHIFT IN MIX FROM LONG HAUL TO SHORT AND MEDIUM HAUL DESTINATIONS
* IN UK, WE ARE SEEING POSITIVE DEMAND BUT CONTINUE TO EXPERIENCE MARGIN PRESSURE IN HOLIDAYS TO SPAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By UK Bureau)