BRIEF-Thomson Reuters Reports Q4 Adjusted EPS Of ‍$0.60​

Feb 8 (Reuters) - Thomson Reuters Corp:
* THOMSON REUTERS REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.58 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* A QUARTERLY DIVIDEND OF $0.345 PER SHARE IS PAYABLE ON MARCH 15, 2018
* QTRLY REVENUE $2.94 BILLION, UP 1 PERCENT AT CONSTANT CURRENCY
* QTRLY REVENUE FROM FINANCIAL & RISK BUSINESS $1.55 BILLION, UP 1 PERCENT AT CONSTANT CURRENCY
* QTRLY REVENUE FROM LEGAL BUSINESS $881 MILLION, UP 1 PERCENT AT CONSTANT CURRENCY
* QTRLY REVENUE FROM TAX & ACCOUNTING BUSINESS $443 MILLION, UP 6 PERCENT AT CONSTANT CURRENCY
* QTRLY CORPORATE & OTHER COSTS AT ADJUSTED EBITDA LEVEL WERE $77 MILLION COMPARED TO $81 MILLION IN PRIOR-YEAR PERIOD
* QTRLY REVENUE FROM CORPORATE & OTHER (INCLUDING REUTERS NEWS) BUSINESS $75 MILLION, DOWN 5 PERCENT AT CONSTANT CURRENCY
* CURRENT-YEAR PERIOD REFLECTED $304 MILLION OF TAX BENEFITS FROM ENACTMENT OF U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017
* SAYS PLANS TO PROVIDE A 2018 BUSINESS OUTLOOK WHEN IT REPORTS FIRST-QUARTER RESULTS IN EARLY MAY
* SAYS FINANCIAL & RISK UNIT WILL BE CLASSIFIED AS A DISCONTINUED OPERATION FOR 2018 REPORTING PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage: