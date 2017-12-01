FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Thrace Plastics 2017 9 Months Consolidated Turnover Eur 243.2 Million Versus Eur 225.5 Million Year Ago
Sections
Featured
Flynn's actions were lawful, says Trump
2016 U.S. Election Probe
Flynn's actions were lawful, says Trump
Fear of missing out keeps investors in stocks despite risks
Business
Fear of missing out keeps investors in stocks despite risks
Pictures of the Year 2017
Editor's Picks
Pictures of the Year 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
December 1, 2017 / 7:29 AM / 2 days ago

BRIEF-Thrace Plastics 2017 9 Months Consolidated Turnover Eur 243.2 Million Versus Eur 225.5 Million Year Ago

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - THRACE PLASTICS CO SA:

* SAYS 2017 9 MONTHS CONSOLIDATED TURNOVER EUR 243.2 MILLION VERSUS EUR 225.5 MILLION YEAR AGO

* SAYS 2017 9 MONTHS CONSOLIDATED EBIT EUR 15.0 MILLION VERSUS EUR 19.5 MILLION YEAR AGO

* SAYS 2017 9 MONTHS CONSOLIDATED EBITDA EUR 24.7 MILLION VERSUS EUR 28.5 MILLION YEAR AGO

* SAYS TOTAL EQUITY AS OF SEPT 30, 2017 AMOUNTED TO EUR 134.4 MILLION VERSUS EUR 122.8 MILLION AS OF DEC 31, 2016 Source text : bit.ly/2BpwhYh Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.