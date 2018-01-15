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BRIEF-Thule sees positive impact on effective tax rate from 2018 due to U.S tax reform
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January 15, 2018 / 12:37 PM / Updated a day ago

BRIEF-Thule sees positive impact on effective tax rate from 2018 due to U.S tax reform

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Thule:

* IMPACT OF THE US TAX REFORM ON THULE GROUP

* SAYS ‍THULE GROUP ESTIMATES THAT US FEDERAL TAX RATE REDUCTION FROM 35% TO 21% WILL HAVE A POSITIVE IMPACT ON GROUP‘S EFFECTIVE TAX RATE PAID IN US FROM 2018 ONWARDS​

* SAYS ‍IN INTERIM REPORT AS OF 30 SEPTEMBER, THULE GROUP REPORTED DEFERRED TAX ASSETS OF APPROXIMATELY USD 40 MILLION IN UNITED STATES​

* SAYS ‍DUE TO REDUCTION OF FEDERAL TAX, VALUE OF GROUP‘S DEFERRED NET TAX ASSETS IS EXPECTED TO DECREASE BY APPROXIMATELY USD 14 MILLION

* THE WRITE-DOWN OF DEFERRED TAX ASSETS WILL BE REPORTED AS A TAX EXPENSE IN THE FOURTH QUARTER OF 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

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