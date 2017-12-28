FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Tian Shan Development Holding Says Unit To Form JV For Redevelopment Project
Sections
Featured
India likens cryptocurrencies to 'Ponzi scheme', issues caution
Technology
India likens cryptocurrencies to 'Ponzi scheme', issues caution
Assam tense ahead of citizens list targeting 'illegal Bangladeshis'
Top News
Assam tense ahead of citizens list targeting 'illegal Bangladeshis'
Bollywood stars came crashing down to earth in 2017
Yearender
Bollywood stars came crashing down to earth in 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 28, 2017 / 2:08 PM / in a day

BRIEF-Tian Shan Development Holding Says Unit To Form JV For Redevelopment Project

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Tian Shan Development Holding Ltd :

* UNIT ‍TIAN SHAN REAL ESTATE ENTERED AGREEMENT WITH HEBEI XINGRONG FOR IMPLEMENTATION OF REDEVELOPMENT PROJECT​

* EXPECTS CO‘S TOTAL CAPITAL COMMITMENT FOR REDEVELOPMENT PROJECT TO BE RMB219.3 MILLION, EXCLUDING CONTRIBUTION OF RMB4.5 MILLION TO JV

* WILL ESTABLISH JOINT VENTURE TO IMPLEMENT REDEVELOPMENT PROJECT

* REDEVELOPMENT PROJECT INVOLVES DEMOLITION WORKS AND CONSTRUCTION OF RESETTLEMENT PROPERTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.