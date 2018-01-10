FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Timbercreek Financial secures upsized $400 mln revolving credit facility
Sections
Featured
Sensex gains, Nifty above 10,600
Live
Market Jockey
Sensex gains, Nifty above 10,600
SEBI bars PwC from auditing listed firms for two years
Top News
SEBI bars PwC from auditing listed firms for two years
Assange name in Ecuador civil registry fuels citizenship talk
World
Assange name in Ecuador civil registry fuels citizenship talk
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 10, 2018 / 4:44 AM / a day ago

BRIEF-Timbercreek Financial secures upsized $400 mln revolving credit facility

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Timbercreek Financial Corp:

* ‍UNDER NEW CREDIT AGREEMENT, TIMBERCREEK FINANCIAL IS PERMITTED TO BORROW UP TO $400 MILLION ON A REVOLVING BASIS​

* TIMBERCREEK FINANCIAL SECURES UPSIZED $400 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY

* TIMBERCREEK FINANCIAL- ‍ON DECEMBER 21, 2017, CO ENTERED INTO SECOND AMENDED, RESTATED CREDIT AGREEMENT WITH SYNDICATE OF 10 LENDERS FOR REVOLVING CREDIT FACILITIES

* TIMBERCREEK FINANCIAL- ‍COMMITMENTS OF LENDERS UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY MAY BE INCREASED BY $100 MILLION BY WAY OF AN ACCORDION FEATURE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.