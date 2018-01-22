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#Regulatory News
January 22, 2018 / 12:08 PM / 2 days ago

BRIEF-Titan In Discussions With Braeburn Regarding U.S. Probuphine® Commercialization

Reuters Staff

1 Min Read

Titan Pharmaceuticals Inc:

* TITAN IN DISCUSSIONS WITH BRAEBURN REGARDING U.S. PROBUPHINE® COMMERCIALIZATION

* TITAN PHARMACEUTICALS - ‍HAS BEEN IN PRELIMINARY DISCUSSIONS WITH BRAEBURN FOR RETURN OF U.S. COMMERCIALIZATION RIGHTS TO PROBUPHINE​

* TITAN PHARMACEUTICALS - ‍HAS RETAINED CANACCORD GENUITY TO ASSIST IN EFFORT AS PART OF EVALUATION OF STRATEGIC AND FINANCIAL ALTERNATIVES​

* TITAN PHARMACEUTICALS - ‍BELIEVES IT IS APPROPRIATE TO SEEK A NEW PARTNER THAT CAN BETTER FOCUS ON SUCCESSFUL COMMERCIALIZATION STRATEGY FOR PROBUPHINE​

* TITAN PHARMACEUTICALS - BRAEBURN‘S RECEIPT OF CRL FROM U.S. FDA FOR BUPRENORPHINE PRODUCT NDA LIKELY TO NEGATIVELY IMPACT ITS PROBUPHINE MARKETING Source text for Eikon: Further company coverage:

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