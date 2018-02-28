FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 28, 2018 / 2:29 PM / a day ago

BRIEF-TJX Companies‍​ Reports Q4 GAAP Diluted EPS Of $1.37

Reuters Staff

3 Min Read

Feb 28 (Reuters) - TJX Companies Inc:

* THE TJX COMPANIES, INC. REPORTS Q4 AND FY18 RESULTS

* TJX COMPANIES - QTRLY MARMAXX NET SALES $6,699 MILLION VERSUS $6,029 MILLION

* Q4 NET SALES FOR THE 14-WEEK PERIOD INCREASED 16% TO $11.0 BILLION‍​

* QTRLY GAAP DILUTED EPS OF $1.37

* Q4 ADJUSTED DILUTED EPS OF $1.19

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.27, REVENUE VIEW $10.76 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* TOTAL INVENTORIES AS OF FEB 3, 2018, WERE $4.2 BILLION, COMPARED WITH $3.6 BILLION AT THE END OF THE PRIOR FISCAL YEAR

* SEES 2019 DILUTED EARNINGS PER SHARE TO BE IN THE RANGE OF $4.73 TO $4.83

* QTRLY CONSOLIDATED COMPARABLE STORE SALES ON A 13-WEEK BASIS INCREASED 4%

* ANNOUNCES PLAN TO INCREASE DIVIDEND 25% AND BUY BACK $2.5 TO $3.0 BILLION OF STOCK‍​

* FULL-YEAR EARNINGS PER SHARE GUIDANCE INCLUDES AN EXPECTED BENEFIT OF ABOUT $.73 TO $.75 PER SHARE RELATED TO TAX ACT

* SEES 2019 ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE TO BE IN THE RANGE OF $4.00 TO $4.08

* COMPANY’S FY EARNINGS PER SHARE GUIDANCE INCLUDES EXPECTED BENEFIT OF ABOUT $.73 TO $.75 PER SHARE DUE TO ITEMS RELATED TO THE 2017 TAX ACT

* FY2019 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.62 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* $0.17 PER SHARE NET BENEFIT IN Q4, FY 2018 INCLUDES BENEFIT RELATED TO CHANGES IN U.S. TAX CODE DUE TO TAX REFORM

* FOR FIRST QUARTER OF FISCAL 2019, CO EXPECTS DILUTED EARNINGS PER SHARE TO BE IN THE RANGE OF $1.00 TO $1.02

* 2019 EPS OUTLOOK IS BASED UPON ESTIMATED CONSOLIDATED COMPARABLE STORE SALES GROWTH OF 1% TO 2%

* PLAN TO REPATRIATE MORE THAN $1 BILLION IN CASH FROM ITS TJX CANADA DIVISION IN FISCAL 2019

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.99 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* COMPANY EXPECTS ADJUSTED EARNINGS PER SHARE TO BE IN THE RANGE OF $.85 TO $.87 FOR FIRST QUARTER OF FISCAL 2019

* QTRLY COMP SALES FOR MARMAXX (U.S.) UP 3 PERCENT

* EPS IN Q4 AND FY FISCAL 2018 INCLUDES A $.10 IMPAIRMENT CHARGE

* GROSS PROFIT MARGIN FOR THE FOURTH QUARTER OF FISCAL 2018 WAS 28.4%, UP 0.1 PERCENTAGE POINT

* FOR Q4 2018, MOVEMENT IN FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATES HAD TWO PERCENT POINT POSITIVE IMPACT ON CONSOLIDATED NET SALES GROWTH

* TJX COMPANIES - INTENDS TO RAISE REGULAR QTRLY DIVIDEND ON COMMON STOCK TO BE DECLARED IN APRIL 2018 AND PAYABLE IN JUNE 2018 TO $0.39 PER SHARE‍​

* QTRLY COMP SALES FOR HOMEGOODS (U.S.) UP 3 PERCENT

* TJX COMPANIES - BOARD APPROVED NEW STOCK REPURCHASE PROGRAM AUTHORIZING REPURCHASE OF UP TO ADDITIONAL $3 BILLION OF TJX COMMON STOCK

* OVERALL NET IMPACT OF FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATES HAD A $0.01 POSITIVE IMPACT ON Q4 2018 EARNINGS PER SHARE‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.