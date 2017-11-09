FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-TLG Immobilien resolves cash capital increase
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Delhi declares emergency as toxic smog thickens by the hour
Top news
Delhi declares emergency as toxic smog thickens by the hour
Lebanon believes Saudi holds Hariri, demands his return
Exclusive
Middle East
Lebanon believes Saudi holds Hariri, demands his return
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 9, 2017 / 4:47 PM / in 13 hours

BRIEF-TLG Immobilien resolves cash capital increase

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - TLG IMMOBILIEN AG:

* RESOLVES ON CASH CAPITAL INCREASE

* ‍INTENDS TO ISSUE UP TO APPROXIMATELY 7.4 MILLION NEW SHARES

* ‍INTENDS TO INCREASE ITS SHARE CAPITAL TO UP TO APPROXIMATELY EUR 102.0 MILLION​

* ‍INCREASE OF AROUND 7.8% OF SHARE CAPITAL​

* ‍NEW SHARES WILL CARRY FULL DIVIDEND RIGHTS FROM JANUARY 1, 2017​

* ‍SETTLEMENT/CLOSING OF TRANSACTION IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON NOVEMBER 15, 2017​

* TLG IMMOBILIEN AG - ‍INTENDS TO USE NET PROCEEDS FOR FINANCING OF RECENT AND FUTURE ACQUISITIONS AND FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.