FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-TMX Group Issues Consolidated Trading Statistics For Dec
Sections
Featured
India plans to boost tourism, travel in annual budget
Exclusive
Economy
India plans to boost tourism, travel in annual budget
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
Mining
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
Author of Trump book contradicts president
U.S.
Author of Trump book contradicts president
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 5, 2018 / 4:01 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-TMX Group Issues Consolidated Trading Statistics For Dec

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Tmx Group Ltd:

* SAYS ALL TMX EQUITIES MARKETPLACE ‍VOLUME 13.13 BILLION IN DEC VERSUS 14.50 BILLION IN NOV

* SAYS ALL TMX EQUITIES MARKETPLACES DAILY AVERAGE VOLUME FOR DECEMBER 2017 WAS 691.0 MILLION VERSUS 659.2 MILLION IN NOVEMBER 2017

* SAYS ALL TMX EQUITIES MARKETPLACES DAILY AVERAGE TRANSACTIONS FOR DECEMBER 2017 WAS 966,258 VERSUS 941,393 IN NOVEMBER 2017

* SAYS ALL TMX EQUITIES MARKETPLACE ‍TRANSACTIONS WERE 18.4 MILLION IN DEC VERSUS 20.7 MILLION IN NOV Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.