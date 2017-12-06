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BRIEF-TMX Group - Toronto Stock Exchange's Financings Raised In Nov. 2017 Down 49 pct vs Nov. 2016
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#Financials
December 6, 2017 / 10:01 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-TMX Group - Toronto Stock Exchange's Financings Raised In Nov. 2017 Down 49 pct vs Nov. 2016

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Tmx Group Ltd:

* TMX GROUP EQUITY FINANCING STATISTICS - NOVEMBER 2017

* TMX GROUP LTD - TORONTO STOCK EXCHANGE‘S TOTAL FINANCINGS RAISED IN NOV 2017 INCREASED 42% FROM PREVIOUS MONTH, BUT WERE DOWN 49% COMPARED TO NOV 2016

* TMX GROUP - TSX VENTURE EXCHANGE‘S TOTAL FINANCINGS RAISED IN NOV 2017 INCREASED 31% COMPARED TO PREVIOUS MONTH, BUT WERE DOWN 1% COMPARED TO NOV 2016

* TMX GROUP LTD - TORONTO STOCK EXCHANGE HAD 14 NEW ISSUERS IN NOVEMBER 2017, COMPARED WITH 22 IN PREVIOUS MONTH

* TMX GROUP LTD - TSX VENTURE EXCHANGE HAD 12 NEW ISSUERS IN NOVEMBER 2017, COMPARED WITH FOUR PREVIOUS MONTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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