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February 8, 2018 / 7:10 AM / a day ago

BRIEF-Tobii updates its long-term financial targets

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Tobii Ab:

* TOBII UPDATES ITS LONG-TERM FINANCIAL TARGETS

* SAYS ‍TARGETS EXPRESS COMPANY‘S AMBITION FOR COMING THREE-YEAR PERIOD​

* SAYS ‍TOBII DYNAVOX‘S LONG-TERM FINANCIAL TARGET IS TO INCREASE REVENUE ON AVERAGE BY 10% PER YEAR WITH AN EBIT MARGIN OF 15-20%​

* SAYS ‍TOBII PRO‘S LONG-TERM FINANCIAL TARGET IS TO INCREASE REVENUE ON AVERAGE BY 15-20% PER YEAR, AND TO REACH AN EBIT MARGIN OF 15% BY 2020​

* SAYS ‍FOR TOBII TECH, FINANCIAL TARGET IS TO REACH PROFITABILITY IN 2021​

* SAYS ‍TOBII CONSIDERS COMPANY TO BE FULLY FINANCED TO EXECUTE ON ITS CURRENT BUSINESS PLAN, AND FINANCIAL TARGET FOR GROUP IS TO REACH PROFITABILITY IN 2020​

* SAYS ‍CONDUCTS AN ACTIVE ACQUISITION STRATEGY IN ALL THREE BUSINESS UNITS, AND POTENTIAL ACQUISITIONS MAY REQUIRE SEPARATE FINANCING​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Stockholm newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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