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BRIEF-Tom Tailor 9-month net result turns to profit of EUR 7.4 mln​
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November 9, 2017 / 6:12 AM / a day ago

BRIEF-Tom Tailor 9-month net result turns to profit of EUR 7.4 mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - TOM TAILOR :

* 9-MONTH TURNOVER ‍FALLING TO EUR 686.2 MILLION (9M 2016: EUR 695.1 MILLION)​

* ‍9-MONTH GROUP EBITDA INCREASED BY 66.6 PERCENT TO EUR 52.8 MILLION​

* 9-MONTH ‍EBIT HAS GROWN SIGNIFICANTLY FROM EUR MINUS 4.0 MILLION IN PRIOR YEAR PERIOD TO EUR 26.1 MILLION​

* 9-MONTH NET RESULT ‍7.4 MILLION EUROS VERSUS LOSS 14.1 MILLION EUROS YEAR AGO​

* ‍FOR REMAINDER OF BUSINESS YEAR, TOM TAILOR GROUP AGAIN CONFIRMS ITS FORECAST AS ADJUSTED IN Q1​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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