BRIEF-Tomtom Q2 net loss 160.1 million euros versus profit of 12.2 million euros year ago

July 19 (Reuters) - TOMTOM NV:
* TOMTOM NV - INTENDS TO REPURCHASE ORDINARY TOMTOM SHARES FOR AN AMOUNT UP TO EUR 50 MILLION
* TOMTOM - NOW EXPECT TO DELIVER FY REVENUE AROUND LOWER END OF GUIDANCE OF EUR 925 MILLION AND EUR 950 MILLION
* Q2 NET CASH POSITION OF €82 MILLION (Q2 '16: €58 MILLION)
* TOMTOM NV - OUTLOOK FOR FY ADJUSTED EPS OF AROUND EUR 0.25 IS UNCHANGED
* EXPECT THE COMBINED REVENUE OF THE AUTOMOTIVE, LICENSING AND TELEMATICS BUSINESSES TO GROW AROUND 15% YEAR ON YEAR IN 2017.
* Q2 NET LOSS OF EUR 160.1 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 12.2 MILLION YEAR AGO
* TOMTOM NV - HARDWARE REVENUES WERE LOWER THAN PLANNED BECAUSE OF DISAPPOINTING SPORTS SALES
* TOMTOM NV - WEARABLES MARKET HAS FALLEN SHORT OF EXPECTATIONS
* TOMTOM NV - WANT TO FOCUS ON OUR AUTOMOTIVE, LICENSING AND TELEMATICS BUSINESSES
* FOR 2017: EXPECT THE LEVEL OF INVESTMENTS (BOTH CAPEX AND OPEX) TO SHOW A MODEST INCREASE COMPARED WITH 2016, EXCLUDING ACQUISITIONS
* Q2 AUTOMOTIVE AND LICENSING REVENUE EUR 87.0 MILLION VERSUS EUR 68.1 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)