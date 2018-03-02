BRIEF-Topbuild To Acquire USI In All-Cash Transaction Valued At $475 Million

March 2 (Reuters) - Topbuild Corp:
* TOPBUILD TO ACQUIRE USI IN ALL-CASH TRANSACTION VALUED AT $475 MILLION
* TOPBUILD TO ACQUIRE USI IN ALL-CASH TRANSACTION VALUED AT $475 MILLION
* TOPBUILD CORP - EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO GAAP EPS IN 12-MONTH PERIOD AFTER CLOSE
* TOPBUILD CORP - ANTICIPATE $15M OF RUN-RATE COST SYNERGIES FROM DEAL
* TOPBUILD CORP - PLANS TO FUND THIS TRANSACTION USING PROCEEDS FROM A $350 MILLION BOND ISSUANCE
* TOPBUILD CORP - EXPECTED TO ENHANCE PRO FORMA EBITDA MARGIN AND FREE CASH FLOW PROFILE
* TOPBUILD - ALSO PLANS TO FUND DEAL USING PROCEEDS FROM $100 MILLION FROM A DELAYED DRAW TERM LOAN COMMITMENT
* TOPBUILD CORP - AGREEMENT TO ACQUIRE UNITED SUBCONTRACTORS HAS BEEN APPROVED BY TOPBUILD’S BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)