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March 2, 2018 / 11:12 AM / a day ago

BRIEF-Topbuild To Acquire USI In All-Cash Transaction Valued At $475 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Topbuild Corp:

* TOPBUILD TO ACQUIRE USI IN ALL-CASH TRANSACTION VALUED AT $475 MILLION

* TOPBUILD TO ACQUIRE USI IN ALL-CASH TRANSACTION VALUED AT $475 MILLION

* TOPBUILD CORP - ‍EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO GAAP EPS IN 12-MONTH PERIOD AFTER CLOSE​

* TOPBUILD CORP - ‍ANTICIPATE $15M OF RUN-RATE COST SYNERGIES FROM DEAL​

* TOPBUILD CORP - PLANS TO FUND THIS TRANSACTION USING PROCEEDS FROM A $350 MILLION BOND ISSUANCE

* TOPBUILD CORP - ‍ EXPECTED TO ENHANCE PRO FORMA EBITDA MARGIN AND FREE CASH FLOW PROFILE​

* TOPBUILD - ALSO PLANS TO FUND DEAL USING PROCEEDS FROM $100 MILLION FROM A DELAYED DRAW TERM LOAN COMMITMENT

* TOPBUILD CORP - ‍ AGREEMENT TO ACQUIRE UNITED SUBCONTRACTORS HAS BEEN APPROVED BY TOPBUILD’S BOARD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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