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#Regulatory News
January 29, 2018 / 9:50 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Torex Announces C$55 Million Bought Deal Financing

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Torex Gold Resources Inc:

* TOREX ANNOUNCES C$55 MILLION BOUGHT DEAL FINANCING

* TOREX GOLD RESOURCES INC SAYS UNDERWRITERS HAVE AGREED TO BUY ON A BOUGHT DEAL BASIS 4.37 MILLION COMMON SHARES AT A PRICE OF C$12.60 PER COMMON SHARE

* TOREX GOLD RESOURCES INC - UNDERWRITERS HAVE AGREED TO BUY ON A BOUGHT DEAL BASIS 4.37 MILLION COMMON SHARES AT A PRICE OF C$12.60 PER COMMON SHARE

* TOREX GOLD RESOURCES - TO USE PROCEEDS TO FUND AND PROVIDE LIQUIDITY FOR WORKING CAPITAL OBLIGATIONS DURING RE-START AND RAMP-UP OF ELG MINE COMPLEX Source text for Eikon: Further company coverage:

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