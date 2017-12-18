BRIEF-Torex Announces Suspension Of Employment Contracts

Dec 18 (Reuters) - Torex Gold Resources Inc:
* TOREX GOLD RESOURCES INC - HAS SUSPENDED EMPLOYMENT CONTRACTS OF ITS WORKFORCE IN MEXICO
* TOREX GOLD RESOURCES INC - SUSPENSION OF EMPLOYMENT CONTRACTS WAS EFFECTIVE ON DECEMBER 16
* TOREX GOLD-SUSPENSION OF EMPLOYMENT CONTRACTS WILL AFFECT ALL EMPLOYEES IN MEXICO, EXCEPT SMALL NUMBER THAT WILL MANAGE CO‘S ONGOING RESPONSIBILITIES
* TOREX GOLD RESOURCES INC - SUSPENSION OF EMPLOYMENT CONTRACTS IS DIRECT RESULT OF BLOCKADE OF ELG MINE Source text for Eikon: Further company coverage: