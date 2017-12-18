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BRIEF-Torex Announces Suspension Of Employment Contracts
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#Regulatory News
December 18, 2017 / 11:11 AM / a day ago

BRIEF-Torex Announces Suspension Of Employment Contracts

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Torex Gold Resources Inc:

* TOREX ANNOUNCES SUSPENSION OF EMPLOYMENT CONTRACTS

* TOREX GOLD RESOURCES INC - HAS SUSPENDED EMPLOYMENT CONTRACTS OF ITS WORKFORCE IN MEXICO

* TOREX GOLD RESOURCES INC - ‍SUSPENSION OF EMPLOYMENT CONTRACTS WAS EFFECTIVE ON DECEMBER 16​

* TOREX GOLD-‍SUSPENSION OF EMPLOYMENT CONTRACTS WILL AFFECT ALL EMPLOYEES IN MEXICO, EXCEPT SMALL NUMBER THAT WILL MANAGE CO‘S ONGOING RESPONSIBILITIES​

* TOREX GOLD RESOURCES INC - SUSPENSION OF EMPLOYMENT CONTRACTS IS DIRECT RESULT OF BLOCKADE OF ELG MINE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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