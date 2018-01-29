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#Regulatory News
January 29, 2018 / 11:15 AM / a day ago

BRIEF-Torex - Illegal Blockade At Elg Mine Complex Has Been Removed

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Torex Gold Resources Inc:

* TOREX PROVIDES UPDATE ON ITS ELG MINE COMPLEX OPERATIONS AS THE ILLEGAL BLOCKADE HAS BEEN REMOVED

* TOREX GOLD RESOURCES SAYS AN “ILLEGAL BLOCKADE” BY AN EXTERNAL UNION HAS BEEN REMOVED AT ITS ELG MINE COMPLEX IN SOUTHWEST MEXICO

* TOREX GOLD RESOURCES INC - ELG MINE COMPLEX HAS BEEN RE-STARTED AND HAS BEEN IN CONTINUOUS RAMP-UP MODE, BEHIND BLOCKADE, SINCE JANUARY 12

* TOREX GOLD RESOURCES - ON JAN 24, QUINTIN SALGADO, AN EMPLOYEE OF THE CO FOR 4 YEARS, UNTIL 2014, WAS KILLED IN NUEVO BALSAS BY UNKNOWN ASSAILANTS

* TOREX GOLD - GUERRERO STATE GOVERNOR HECTOR ASTUDILLO “ACTED DECISIVELY” ON JAN 26 TO LIFT “ILLEGAL BLOCKADE” BY LOS MINEROS UNION AT CO‘S ELG MINE COMPLEX Source text for Eikon: Further company coverage:

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