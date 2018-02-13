FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Financials
February 13, 2018 / 6:06 AM / 2 days ago

BRIEF-Tower Property Fund ‍Declares A HY Distribution Of 40.70120 Cents Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Tower Property Fund Ltd:

* ‍DECLARES A DISTRIBUTION OF 40.70120 CENTS PER SHARE FOR PERIOD ENDED 30 NOVEMBER 2017​

* ‍DECLARE A DISTRIBUTION OF 40.70120 CENTS PER SHARE FOR PERIOD ENDED 30 NOVEMBER 2017​

* ‍SOUTH AFRICAN CORE PORTFOLIO IS PERFORMING WELL​

* ‍CROATIAN PORTFOLIO GROWTH IS RESTRICTED BY REGION‘S LOW INFLATION RATE​

* ‍HAS EMBARKED ON RINGFENCING ITS CROATIAN PROPERTIES THROUGH A SEPARATE OFFSHORE COMPANY​

* TOWER PROPERTY FUND - ‍WERE CERTAIN UNEXPECTED VACANCIES IN PERIOD RESULTING IN PORTFOLIO VACANCIES INCREASING TO 9.13% AT END NOVEMBER 2017​

* ‍VACANCIES ARE EXPECTED TO REDUCE TO 6.22% WITH CONCLUSION OF CERTAIN LARGE LEASES IN JANUARY 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.