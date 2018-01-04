FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Toyota Research Institute To Show Automated Driving Research Vehicle Next Week
Sections
Featured
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
North Korea
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
Intel downplays fears security patch will slow computers
CYBER RISK
Intel downplays fears security patch will slow computers
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
CURRENCIES
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 4, 2018 / 4:14 PM / a day ago

BRIEF-Toyota Research Institute To Show Automated Driving Research Vehicle Next Week

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Toyota Research Institute:

* TOYOTA RESEARCH INSTITUTE - TO SHOW AUTOMATED DRIVING RESEARCH VEHICLE, PLATFORM 3.0, NEXT WEEK

* TOYOTA RESEARCH INSTITUTE - PLATFORM 3.0, BUILT ON LEXUS LS 600HL, INTEGRATES AUTOMATED VEHICLE TECHNOLOGY INTO LS MODEL‘S DESIGN

* TOYOTA RESEARCH INSTITUTE - PRODUCTION OF PLATFORM 3.0 VEHICLES BEGINS THIS SPRING

* TOYOTA RESEARCH INSTITUTE - PROTOTYPE DEVELOPMENT CENTER AT TMNA RESEARCH AND DEVELOPMENT HEADQUARTERS IN YORK TWP. TO CREATE PLATFORM 3.0 CARS FROM STOCK LEXUS LS MODELS Source text: toyota.us/2EVs7dz Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.