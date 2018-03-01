FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 11:01 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Toys R Us - ‍​On Feb 23, Some Units Of Co Terminated All Of Outstanding Commitments Under Second Amended & Restated Syndicated Facility Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Toys R Us Inc (IPO-TOYS.N):

* TOYS R US - ‍​ON FEB 23, SOME UNITS OF CO TERMINATED ALL OF OUTSTANDING COMMITMENTS UNDER SECOND AMENDED & RESTATED SYNDICATED FACILITY AGREEMENT

* TOYS R US - ON FEB 27, TERMINATED & REPAID AT MATURITY ALL AMOUNTS DUE UNDER TERM LOAN FACILITY ENTERED INTO BY TOYS “R” US FRANCE REAL ESTATE SAS

* TOYS R US SAYS RECEIVED WAIVERS RELATING TO ANY EVENTS OF DEFAULTS THAT MAY ARISE UNDER TAJ DIP NOTES & 12% SENIOR SECURED NOTES DUE 2021 - SEC FILING

    * TOYS R US - WAIVERS WILL TERMINATE ON MARCH 15 IF CO & SOME HOLDERS OF TAJ DIP NOTES, TAJ PREPETITION NOTES ARE UNABLE TO AGREE ON RSA RELATING TO CO

    * TOYS R US - CURRENTLY IN DISCUSSIONS WITH CERTAIN HOLDERS OF THE TAJ DIP NOTES TO EXTEND OR OTHERWISE ELIMINATE THE TERMINATION DEADLINE Source text: (bit.ly/2HSxlrL) Further company coverage:

    Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.