FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Tracinda Places Order To Sell 10 Million Shares Of MGM Resorts International's Common Stock
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 6, 2017 / 11:24 AM / a day ago

BRIEF-Tracinda Places Order To Sell 10 Million Shares Of MGM Resorts International's Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Mgm Resorts International:

* TRACINDA CORP - ON DEC 4, TRACINDA PLACED AN ORDER TO SELL 10 MILLION SHARES OF MGM RESORTS INTERNATIONAL‘S COMMON STOCK AT $33.89 PER SHARE - SEC FILING

* TRACINDA CORP - TRANSACTION IN MGM RESORTS INTERNATIONAL‘S SHARES IS EXPECTED TO BE SETTLED ON DEC 7, 2017

* TRACINDA CORP - IN CONNECTION WITH THE SALE, TRACINDA HAS AGREED TO A 45-DAY LOCK-UP PERIOD WITH RESPECT TO MGM RESORTS INTERNATIONAL‘S COMMON STOCK

* TRACINDA CORP SAYS IT CONTINUES TO BELIEVE THERE IS SUBSTANTIAL VALUE IN ASSETS OF MGM RESORTS AND COMPANY IS A GOOD LONG TERM INVESTMENT Source text: (bit.ly/2zS3z24) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.