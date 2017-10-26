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October 26, 2017 / 6:32 AM / in 2 days

BRIEF-Trading and investment services firm Fidessa to benefit from regulatory changes

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - Fidessa Group Plc

* FIDESSA - REMAINS UNCLEAR EXACTLY HOW CUSTOMERS WILL BE AFFECTED BY REGULATORY, STRUCTURAL, POLITICAL CHANGES, EXPECTS OPPORTUNITIES TO DEVELOP​

* FIDESSA GROUP PLC - ‍“WELL POSITIONED TO BENEFIT FROM OPPORTUNITIES THAT WILL ARISE IN MARKETS AS A RESULT OF REGULATORY AND STRUCTURAL CHANGE​”

* FIDESSA - SEEMS CLEAR MIFID II WILL GO AHEAD AS PLANNED ALTHOUGH FIDESSA BELIEVES THAT THERE WILL BE SOME PHASING IN WAY IT IS IMPLEMENTED DURING 2018​

* FIDESSA GROUP PLC - ‍“EXPECT THAT 2017 CONSTANT CURRENCY REVENUE GROWTH WILL BE AROUND LEVELS SEEN DURING 2016​” Source text for Eikon: Further company coverage:

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