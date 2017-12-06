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BRIEF-Transdigm Group Says Co, Units Entered Amendment No. 4,Refinancing Facility Agreement To Credit Agreement Dated June 4, 2014
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#Regulatory News
December 6, 2017 / 11:24 AM / a day ago

BRIEF-Transdigm Group Says Co, Units Entered Amendment No. 4,Refinancing Facility Agreement To Credit Agreement Dated June 4, 2014

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Transdigm Group Inc:

* TRANSDIGM GROUP-ON NOV 30,UNITS, CO,TRANSDIGM ENTERED AMENDMENT NO. 4,REFINANCING FACILITY AGREEMENT TO CREDIT AGREEMENT DATED JUNE 4, 2014

* TRANSDIGM GROUP INC SAYS PURSUANT TO AMENDMENT, CO‘S UNIT INCURRED NEW TRANCHE E TERM LOANS OF $1,503 MILLION -SEC FILING

* TRANSDIGM GROUP- UNIT REPAID IN FULL ALL OF EXISTING TRANCHE D, TRANCHE E, TRANCHE F TERM LOANS OUTSTANDING UNDER CREDIT AGREEMENT PRIOR TO AMENDMENT Source text: [bit.ly/2itUm8V] Further company coverage:

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