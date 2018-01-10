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BRIEF-Transglobe Energy says ‍Randy Neely promoted to president, Edward Ok appointed CFO​
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#Regulatory News
January 10, 2018 / 7:18 AM / a day ago

BRIEF-Transglobe Energy says ‍Randy Neely promoted to president, Edward Ok appointed CFO​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Transglobe Energy Corp:

* TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION ANNOUNCES 2018 CAPITAL BUDGET AND MANAGEMENT PROMOTIONS

* SAYS ‍2018 CAPITAL BUDGET OF $41.3 MILLION (BEFORE CAPITALIZED G&A)​

* SAYS ‍2018 PRODUCTION OF 14.2 TO 15.6 MBOEPD WITH A MID-POINT OF 14.9 MBOEPD​

* ‍RANDY NEELY IS PROMOTED TO PRESIDENT AND EDWARD OK IS PROMOTED TO VP FINANCE AND CFO​

* SAYS ‍TOTAL CORPORATE PRODUCTION IS EXPECTED TO RANGE BETWEEN 14.2 MBOEPD AND 15.6 MBOEPD FOR 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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