BRIEF-Travelers Companies Reports Qtrly Core EPS of $2.28

Jan 23 (Reuters) - Travelers Companies Inc:
* TRAVELERS COMPANIES QTRLY CORE EARNINGS PER SHARE $2.28; QTRLY EARNINGS PER SHARE $1.98; QTRLY TOTAL REVENUE $7.45 BILLION VERSUS $7.19 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.51, REVENUE VIEW $6.27 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS NET INCOME IN QUARTER INCLUDED A CHARGE OF $129 MILLION RELATED TO NEW TAX LAW
* SAYS QTRLY NET INCOME & CORE INCOME INCLUDED $499 MILLION PRE-TAX ($324 MILLION AFTER-TAX) OF CATASTROPHE LOSSES
* TRAVELERS COMPANIES QTRLY NET WRITTEN PREMIUMS $6.42 BILLION VERSUS $6.06 BILLION
* SAYS AT QUARTER-END, BOOK VALUE PER SHARE OF $87.46 & ADJUSTED BOOK VALUE PER SHARE OF $83.36
* SAYS QTRLY CATASTROPHE LOSSES, NET OF REINSURANCE WERE $499 MILLION VERSUS $137 MILLION
* SAYS QTRLY NET INVESTMENT INCOME OF $601 MILLION PRE-TAX VERSUS $627 MLN
* SAYS QTRLY COMBINED RATIO 95.5 PERCENT VERSUS 90.0 PERCENT
* SAYS BOARD DECLARED A QUARTERLY DIVIDEND OF $0.72 PER SHARE
* SAYS CATASTROPHE LOSSES IN QUARTER INCLUDED $656 MILLION PRE-TAX ARISING OUT OF WILDFIRES IN CALIFORNIA Source text for Eikon: Further company coverage: