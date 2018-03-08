FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 8, 2018 / 4:30 PM / a day ago

BRIEF-Trecora Resources Says Effective March 6, Nicholas N. Carter Was Temporarily Appointed Executive Chairman

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Trecora Resources:

* TRECORA RESOURCES SAYS EFFECTIVE MARCH 6, 2018, NICHOLAS N. CARTER WAS TEMPORARILY APPOINTED EXECUTIVE CHAIRMAN OF THE COMPANY -SEC FILING‍​

* TRECORA RESOURCES SAYS PRIOR TO THIS APPOINTMENT, CARTER SERVED AS THE COMPANY’S NON-EXECUTIVE CHAIRMAN OF THE BOARD

* TRECORA RESOURCES SAYS SIMON UPFILL-BROWN, CO’S CURRENT PRESIDENT AND CEO, WILL NOW SERVE AS CEO AND CHIEF OPERATING OFFICER OF COMPANY

* TRECORA RESOURCES SAYS EFFECTIVE MARCH 6, 2018, CO ELIMINATED POSITION OF VICE PRESIDENT OF MANUFACTURING, ROLE CURRENTLY HELD BY RONALD FRANKLIN Source text - (bit.ly/2oTuuXH) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.