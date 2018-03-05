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March 5, 2018 / 12:09 PM / 2 days ago

BRIEF-Treehouse Foods Announces Appointment Of Steve Oakland As Chief Executive Officer

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Treehouse Foods Inc:

* TREEHOUSE FOODS ANNOUNCES THE APPOINTMENT OF STEVE OAKLAND AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* TREEHOUSE FOODS INC - SAM K. REED TO TRANSITION TO NON-EXECUTIVE CHAIRMAN UNTIL HIS RETIREMENT ON JULY 1, 2018

* TREEHOUSE FOODS INC - ‍ OAKLAND SUCCEEDS SAM REED, CHAIRMAN, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF TREEHOUSE FOODS​

* TREEHOUSE FOODS INC - OAKLAND WAS MOST RECENTLY VICE CHAIR AND PRESIDENT, U.S. FOOD AND BEVERAGE AT J.M. SMUCKER COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

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