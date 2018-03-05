BRIEF-Treehouse Foods Announces Appointment Of Steve Oakland As Chief Executive Officer

March 5 (Reuters) - Treehouse Foods Inc:
* TREEHOUSE FOODS ANNOUNCES THE APPOINTMENT OF STEVE OAKLAND AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER
* TREEHOUSE FOODS INC - SAM K. REED TO TRANSITION TO NON-EXECUTIVE CHAIRMAN UNTIL HIS RETIREMENT ON JULY 1, 2018
* TREEHOUSE FOODS INC - OAKLAND SUCCEEDS SAM REED, CHAIRMAN, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF TREEHOUSE FOODS
* TREEHOUSE FOODS INC - OAKLAND WAS MOST RECENTLY VICE CHAIR AND PRESIDENT, U.S. FOOD AND BEVERAGE AT J.M. SMUCKER COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: