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BRIEF-Treehouse Foods Successfully Completes Amendment To Credit Agreement
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#Regulatory News
December 5, 2017 / 1:41 PM / 2 days ago

BRIEF-Treehouse Foods Successfully Completes Amendment To Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Treehouse Foods Inc:

* TREEHOUSE FOODS SUCCESSFULLY COMPLETES AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT

* TREEHOUSE FOODS INC - HAS EXECUTED AN AMENDMENT AND EXTENSION OF ITS EXISTING SENIOR UNSECURED CREDIT FACILITY, EFFECTIVE DECEMBER 1, 2017

* TREEHOUSE FOODS INC - AS AMENDED, SENIOR UNSECURED CREDIT FACILITY NOW INCLUDES A REVOLVING CREDIT FACILITY AND TWO TERM LOANS

* TREEHOUSE FOODS INC - AMENDMENT RESIZES REVOLVER FROM $900 MILLION TO $750 MILLION DUE 2023

* TREEHOUSE FOODS INC - AMENDED CREDIT FACILITY HAS $1.65 BILLION OF CREDIT MATURING IN 2023 AND $500 MILLION OF CREDIT MATURING IN 2025 Source text for Eikon: Further company coverage:

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