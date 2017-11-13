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BRIEF-Trevi Finanziaria Industriale says deferred approval of financial data related to Q3
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#Regulatory News
November 13, 2017 / 11:55 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Trevi Finanziaria Industriale says deferred approval of financial data related to Q3

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 13 (Reuters) - Trevi Finanziaria Industriale Spa :

* TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA SAYS ‍BOARD DEFERRED APPROVAL OF FINANCIAL DATA RELATED TO Q3 OF YEAR​

* TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE- TO RECONVENE AMEETING WITHIN END OF DEC TO RE-EXAMINE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS RELATED TO FIRST NINE MONTHS OF 2017​

* TREVI FINANZIARIA-BOARD HAS TAKEN NOTE OF UNCERTAINTIES RELATED TO OUTCOME OF NEGOTIATIONS WITH CREDIT INSTITUTIONS AIMED TO EXECUTION OF STANDSTILL AGREEMENT​

* TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE- ‍BOARD REQUESTED GOVERNANCE BODIES TO IDENTIFY A MANAGER WHO CAN BE APPOINTED AS CHIEF RESTRUCTURING OFFICER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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