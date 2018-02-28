BRIEF-Triangle Capital Qtrly ‍Net Asset Value Per Share $13.43​

Feb 28 (Reuters) - Triangle Capital Corp:
* TRIANGLE CAPITAL CORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.30 PER SHARE
* TRIANGLE CAPITAL CORP - TOTAL INVESTMENT INCOME DURING Q4 OF 2017 WAS $31.7 MILLION, COMPARED TO TOTAL INVESTMENT INCOME OF $29.9 MILLION FOR Q3 OF 2017
* TRIANGLE CAPITAL CORP QTRLY NET ASSET VALUE PER SHARE (BOOK VALUE) $13.43
* TRIANGLE CAPITAL CORP QTRLY NET INVESTMENT INCOME PER SHARE $0.38 Source text for Eikon: Further company coverage: