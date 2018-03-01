FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 12:30 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Tribune Media Company Reports Q4 Earnings Per Share $3.73 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Tribune Media Co:

* MPANY REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.81 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 REVENUE FELL 8 PERCENT TO $489 MILLION

* TELEVISION AND ENTERTAINMENT NET ADVERTISING REVENUES DECREASED 15% TO $326.2 MILLION FOR Q4

* ‍AS A RESULT OF TAX REFORM, COMPANY RECORDED A PROVISIONAL DISCRETE NET TAX BENEFIT OF $256 MILLION IN QUARTER​

* ‍IN LIGHT OF TRANSACTION WITH SINCLAIR, NOT PROVIDING FINANCIAL GUIDANCE FOR FULL YEAR 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.