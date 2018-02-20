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February 20, 2018 / 12:16 PM / a day ago

BRIEF-Trinidad Drilling Ltd. Initiates Strategic Review Process

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Trinidad Drilling Ltd:

* TRINIDAD DRILLING LTD. INITIATES STRATEGIC REVIEW PROCESS

* TRINIDAD DRILLING LTD - COMMENCED A FORMAL PROCESS TO INITIATE A STRATEGIC REVIEW IN AN EFFORT TO ENHANCE SHAREHOLDER VALUE

* TRINIDAD DRILLING LTD - BOARD HAS APPOINTED A SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS TO FACILITATE AND LEAD REVIEW

* TRINIDAD DRILLING - DOES NOT INTEND TO DISCLOSE DEVELOPMENTS REGARDING STRATEGIC REVIEW PROCESS UNLESS BOARD HAS APPROVED A SPECIFIC TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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