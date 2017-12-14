FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Truecar Agreed To Transition Billing Model In State Of California From Pay-Per-Sale Model
Sections
Featured
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
Technology
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
World
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
South Asia
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 14, 2017 / 10:00 PM / a day ago

BRIEF-Truecar Agreed To Transition Billing Model In State Of California From Pay-Per-Sale Model

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Truecar Inc:

* TRUECAR INC - CO AGREED TO TRANSITION BILLING MODEL IN STATE OF CALIFORNIA FROM PAY-PER-SALE MODEL WITH CAP TO A FLAT-FEE SUBSCRIPTION BILLING MODEL

* TRUECAR INC - CO TO TRANSITION BILLING MODEL FROM A PAY-PER-SALE MODEL WITH A CAP TO A FLAT-FEE SUBSCRIPTION BILLING MODEL BY JAN 1, 2019

* TRUECAR INC - CO HAS AGREED TO ALSO TO DOUBLE INDEMNITY THAT IT PROVIDES TO CALIFORNIA DEALERS WHO PARTICIPATE ON TRUECAR PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.